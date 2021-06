Tamponamento a catena a Duino: scooterista all’ospedale, coinvolte anche tre auto

Un tamponamento a catena si è verificato questo pomeriggio sulla Strada Statale 14, poco dopo il Bowling di Duino in direzione Monfalcone. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina. Tre autoveicoli ed uno scooter coinvolti nell'incidente. Lo scooterista è stato preso in carico dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale di Cattinara ma le sue condizioni non sarebbero gravi. I Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina hanno messo in sicurezza i mezzi e l’area dell’incidente. Sul posto i Carabinieri del Nucleo radiomobile di Aurisina e una pattuglia della Stazione Opicina per rilievi e viabilità. Giornata difficile sulle strade di Trieste e provincia: è il terzo incidente segnalato tra la mattina e il pomeriggio di oggi.