Investita mentre attraversa via Flavia

TRIESTE - Una donna di 49 anni ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso di Cattinara dopo essere stata investita da una Fiat Panda. L'incidente è avvenuto all'altezza del supermercato Eurospin di via Flavia, poco dopo le 12 di oggi 5 gennaio. Secondo una prima ricostruzione, la donna stava attraversando la strada quando una Fiat Panda l'ha investita, facendola rovinare a terra. L'impatto non è stato violentissimo, tanto che la donna è stata sbalzata a poca distanza dalla vettura. La vittima, che non si trovava sulle strisce pedonali al momento dell'investimento, non ha riportato traumi evidenti, tanto da rifiutare il trasporto, da parte dei sanitari del 118 occorsi sulla scena, in ospedale. Sul posto anche personale della polizia locale. Il traffico ha subito rallentamenti.