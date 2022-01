Violento schianto contro il guardrail a Santa Croce: una donna all’ospedale

È successo stamattina intorno alle 11:30 lungo la SP1 in località Santa Croce, nel comune di Duino-Aurisina, quando per cause in corso di accertamento da parte della stazione Carabinieri di Duino, una 58enne di Sgonico ha perso il controllo della propria auto finendo la sua corsa contro il guardrail. L'impatto è stato violento. La donna è stata soccorsa da personale sanitario ma è uscita autonomamente dal mezzo. I rilievi e la viabilità sono eseguite dalla pattuglia dei Carabinieri di Duino. Sul posto i vigili del fuoco.