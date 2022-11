Il Black Friday negli ultimi anni è diventata l'occasione principale per fare grossi affari, acquistando capi di abbigliamento in sconto e accessori, prodotti di elettronica, come gli smartphone di maggior tendenza, ma non solo. Con gli sconti del venerdì nero, infatti, sono molti ad approfittare di grosse occasioni per dare una sistemata alla propria abitazione, rinnovando, in particolar modo, l'arredamento.

Divani in sconto con il Black Friday

E proprio parlando di arredamento, grazie alle promozioni del Black Friday potresti pensare di rinnovare la tua zona living o salotto, acquistando un divano comodo ed elegante, a prezzi stracciati. Pensa ad un nuovo angolo lettura, o una comoda poltrona per guardare in tv le partite di calcio o le tue serie televisive. Fortunatamente sono moltissimi i brand che mettono a disposizione differenti soluzioni a prezzi - è proprio il caso di dirlo - di fabbrica durante il periodo degli sconti novembrini. Ma quali sono i divani che sono maggiormente in voga in questa stagione? Vediamoli insieme.

Divano cinema

È il vero e proprio must have per chi ama la comodità e, soprattutto, dispone di un grande salotto. All'apparenza si tratta di un normalissimo divano, in pelle o in tessuto, che all'occorrenza può 'allungarsi', fino ad assumere le dimensioni di un letto. Attenzione, però, perché di divano letto non si tratta.

Sono bensì dei divani che grazie ad un meccanismo permettono di sollevare la parte inferiore, rendendola, di fatto, un prolungamento di ogni singola seduta. Così facendo, chi sta seduto, può tenere le gambe comodamente distese, senza la fatica di capire come posizionarle per trovare la giusta posizione.

Divano letto

Spesso vista come semplice soluzione per ospitare delle persone in casa, negli ultimi tempi è diventato un vero e proprio must. Si tratta infatti di divani il più delle volte non troppo costosi, comunque di qualità (se prodotti da brand conosciuti), che possono adattarsi a qualsiasi tipo di salotto.

Nulla fa presagire, infatti, che al loro interno contengano un materasso e delle doghe in legno. Perché, quindi, non sostituire il proprio divano con un divano letto? L'apparenza esterna sarà la stessa, con una comodità in più, ben nascosta, da sfruttare in caso di necessità!

Divano con cassetti a scomparsa

Va bene lo stile, ma anche la comodità vuole la sua parte. Ecco perché in questa stagione stanno spopolando i divani dotati di cassetti a scomparsa, solitamente collocati all'interno di una spalliera angolare. I cassetti sono davvero comodi, perché possono essere sfruttati per contenere cuscini e coperte e, nel caso viviate in un'abitazione molto piccola, per contenere anche il vostro guardaroba fuori stagione.

Con il Black Friday sono numerosi i brand che propongono questo tipo di soluzione, senza dimenticare di strizzare l'occhio anche alla qualità dei materiali, al design e ai collori di maggior tendenza.

Divani di design e componibili

Design e composizione, sono due parole che vanno a braccetto, in particolare se si sta parlando di divani. Ecco che se con il Black Friday il vostro obiettivo è dare una rinnovata importante al vostro salotto, puntare su un divano componibile di design è la soluzione che fa per voi. Non importano i colori o le forme, ciò che conta è il modo in cui il vostro estro creativo saprà combinarli e scombinarli.

Si tratta infatti di divani ati per essere disfatti e riassmblati. Schienali mobili e regolabili, cuscini che fungono da poggiolo, chaise longue che possono essere utilizzate indifferentemente a sinistra, a destra o addirittura nella parte centrale divano. Così come pouf che diventano naturali prolungamenti della seduta. Chi più ne ha più ne metta. Cercate qualcosa di intrigante e alla moda con gli sconti Black Friday 2022? Noi vi consigliamo di osare con un divano componibile.

