Al Mercato Coperto i produttori slow e la creatività agricola da Friuli Venezia Giulia, Slovenia, Croazia e Bosnia

Ci sono cibi e vini capaci di evocare convivialità e il legame dell’uomo con la natura. È il caso di una serie di prodotti agricoli selezionati da luoghi ad alta biodiversità di Friuli Venezia Giulia, Slovenia, Croazia e Bosnia. Questi prodotti, che alimentano la bellezza e la varietà del paesaggio, arrivano per un giorno a Trieste.

Farmer&Artist, un evento enogastronomico dedicato alla sostenibilità

Per celebrare la sostenibilità e la creatività dei produttori locali, torna, per il quinto anno consecutivo, Farmer&Artist, l’evento organizzato da GAL Carso, Slow Food Italia e Fondazione Campagna Amica assieme al Comune di Trieste, dove agricoltori, agronomi, gastronomi, ristoratori e altri esperti di cibo buono e sostenibile, si danno appuntamento a Trieste per raccontare i prodotti tipici del territorio.

Il programma di Farmer&Artist

Durante Farmer&Artist, che si svolgerà il 2 dicembre allo storico Mercato Coperto di Trieste, più di 40 aziende agricole selezionate, tra cui 12 Presìdi Slow Food, saranno presenti per offrire ai visitatori prodotti freschi, sfiziosi e sostenibili.

Il Mercato sarà aperto dalle 10:30 alle 20:00, con accesso libero e gratutito.

La giornata prenderà il via alle 11:00 con un’emozionante inaugurazione accompagnata dai canti del coro di Repen. Durante l’evento, nei chioschi del Mercato, saranno inoltre proiettate le videostorie del territorio. Infine, dalle 17:45 alle 19:45, la musica del quintetto “Swing à la carte”, accompagnerà la chiusura dell'evento.

Le degustazioni

Per chi desidera vivere un'esperienza gastronomica unica, è possibile prenotare una degustazione di vini locali, birre artigianali e cicchetti preparati direttamente dagli agricoltori e panificatori del territorio.

Il costo della degustazione è di €10 e comprende 3 gettoni e un calice che potrà essere portato a casa come ricordo di questa imperdibile esperienza.

I Laboratori del Gusto

Per chi desidera approfondire la conoscenza dei prodotti locali, è possibile partecipare ai Laboratori del Gusto, delle degustazioni guidate da formatori riconosciuti. I Laboratori del Gusto hanno un costo variabile da €5 a €10: per prenotare e avere maggiori informazioni, è possibile visitare la pagina web dedicata.

Un appuntamento imperdibile

Farmer&Artist è un evento unico che offre ai visitatori l'opportunità di conoscere e degustare prodotti locali di alta qualità, realizzati nel rispetto per l'ambiente. L'appuntamento è un'occasione imperdibile per scoprire le eccellenze del territorio e per sostenerne le aziende agricole. Tutte le informazioni sull'evento e l'elenco dei produttori selezionati, sono disponibili online al sito web ufficiale di Farmer&Artist.