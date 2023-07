A Muggia, un invito a scoprire i tesori enogastronomici di Carso e Istria

Nell'era della globalizzazione, è diventato fondamentale tornare alle radici, valorizzando le eccellenze locali e riscoprendo i tesori enogastronomici del proprio territorio.

Conoscere e consumare prodotti locali non solo ci permette di apprezzare la qualità e l'autenticità degli alimenti, ma svolge anche un ruolo cruciale nel sostenere l'economia locale, preservare la tradizione culinaria e tutelare l'ambiente.

Un'imperdibile festa slow per celebrare la Malvasia

In questo contesto, un evento imperdibile per i triestini e i turisti è 'Malvasia in Porto - Malvazije v Pristanu’, una festa slow che si terrà sabato 29 luglio nella piazza di Porto San Rocco, a Muggia.

L'evento, giunto alla sua quarta edizione, è organizzato dal GAL Carso in collaborazione con una lunga serie di partner, tra cui l'Associazione Viticoltori del Carso, il Comune di Muggia e PromoTurismoFvg.

Saranno presenti 34 vignaioli provenienti da piccole e grandi aziende agricole, ognuno dei quali offrirà ai visitatori la possibilità di assaggiare la propria interpretazione del vitigno Malvasia.

La degustazione delle Malvasie avrà luogo dalle ore 18:30 alle 22:30 nella piazzetta del suggestivo borgo marino di Porto San Rocco. I viticoltori, provenienti da Carso, Breg, Istria e altre regioni circostanti, presenteranno le loro creazioni, offrendo ai partecipanti la possibilità di apprezzare la versatilità e l'eleganza di questo vino secco a bacca bianca. Oltre alla degustazione, i visitatori avranno l'opportunità di acquistare le bottiglie direttamente dai vignaioli, a prezzi di cantina.

Non solo Malvasia

L'evento (totalmente plastic free) sarà anche l'occasione per scoprire altre prelibatezze locali, come il pane lievitato con pasta madre e realizzato con farine sostenibili e locali, abbinato a formaggi, salumi e oli d'oliva premiati da Slow Food.

Ci sarà Mimì e Cocotte, che proporrà (tra gli altri) delle friselle (da farina del mulino Tuzzi) con pomodori, basilico, alici dell’Adriatico, capperi e pecorino Antoni?, condito dall’olio di Radovi?, menzione speciale della Guida Extravergini di Slow Food. E ancora, la Pizzeria al Cavallino col Pan di Sorc accostato col formaggio delle latterie Turnarie, senza dimenticare l’osteria Ruj di Dol pri Vogljah, col suo pane di mais condito da melanzane, zucchine crude e formaggio tabor. Per chi volesse provare la focaccia al kimchi, burratina affumicata e mayo al Gochujang, sarà presente Ciclofocacceria Mamm di Udine.

Queste sono solo alcune delle prelibatezze che saranno a disposizione, con dei costi extra rispetto al biglietto dell’evento.

Come raggiungere l'evento

Per ridurre l'impatto sull'ambiente e semplificare gli spostamenti, viene suggerito a tutti i partecipanti di utilizzare i mezzi pubblici per raggiungere l'evento.

Il servizio di 'Trieste Trasporti' offre una soluzione comoda e conveniente. Il Bus 20 partirà dalla piazza della Libertà a Trieste, presso la stazione dei treni, e raggiungerà l'autostazione di Muggia. Le corse saranno circa ogni 20 minuti fino all'ultima partenza alle 24:55 da Muggia. Inoltre, il Bus 7 partirà dall'autostazione di Muggia, con una fermata presso Porto San Rocco.

Inoltre, per agevolare gli spostamenti diretti verso la sede dell'evento, verrà istituito un servizio navetta speciale. Ogni 20 minuti, partirà una navetta dalla stazione delle corriere a Muggia, per portare i partecipanti direttamente a Porto San Rocco e viceversa.

Poiché i parcheggi saranno limitati, si consiglia di utilizzare i parcheggi esterni presso Porto San Rocco, i parcheggi sul Lungomare Venezia (a 10 minuti da Porto San Rocco) e i parcheggi da Punta Olmi fino al Molo T (a 15 minuti da Porto San Rocco).

In caso di maltempo, l'evento si svolgerà sotto i portici di Borgo San Rocco, sempre nella piazzetta, per garantire lo svolgimento dell'evento senza inconvenienti.

Dove acquistare i bigietti

L'appuntamento con "Malvasia in Porto - Malvazije v Pristanu" è un'occasione unica per immergersi nella cultura enogastronomica del territorio, sostenere i produttori locali e trascorrere una serata all'insegna della buona compagnia e dei sapori autentici. Non mancate di partecipare a questa festa buona, pulita e giusta, che celebra i tesori del territorio e la passione dei suoi vignaioli. E' possibile acquistare i biglietti direttamente dal sito dell'evento.