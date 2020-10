Cesena-Triestina 0 a 2 | Le pagelle: Unione corsara, Gomez e Tartaglia stendono il Cesena

Nella seconda partita del campionato di serie C 2020-2021 la Triestina esce dal Manuzzi di Cesena con i primi tre punti della stagione. Con due reti realizzate rispettivamente nel primo tempo da Tartaglia e nella ripresa da Gomez, gli uomini di Gautieri riscattano le opache prestazioni contro il Matelica e in coppa Italia contro il Monza. Prossimo impegno mercoledì 7 ottobre al Rocco contro il Modena. Fischio d'inizio alle 15.

Offredi 6

Esce in ritardo sul colpo di testa di Bortolussi che finisce sulla traversa. Bene sulle altre palle alte. Non viene impegnato praticamente mai, tranne al 90' quando si supera in due occasioni ravvicinate del Cesena.

