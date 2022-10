La Pallanuoto Trieste brilla anche in Europa, prima storica vittoria

BARCELLONA - Prima importantissima vittoria della Pallanuoto Trieste nel girone di Euro Cup in corso di svolgimento a Barcellona. Nel suo esordio assoluto in una competizione continentale, la squadra ha superato il Mediteranni padrone di casa per 9-6. Alla “Josep Valles” l’equilibrio ha retto per due tempi, poi smaltita l’emozione capitan Petronio e compagni hanno cambiato marcia. “All’inizio abbiamo sentito un po’ la tensione - spiega l’allenatore Daniele Bettini - siamo stati bravi soprattutto in difesa, mentre davanti facciamo ancora troppa confusione. Ma va bene così, ora pensiamo alle prossime partite”.

La cronaca

Il 2006 Liprandi prende il posto dell’infortunato Inaba nei tredici iniziali, gli spagnoli come prevedibile tengono un ritmo altissimo e cercano di mettere in difficoltà gli alabardati. Mezzarobba sblocca la situazione dopo 61’’ dal primo sprint (1-0), Garcia Hernandez e Prat Esteba ribaltano il punteggio sull’1-2, Mladossich rimette le cose a posto con il 2-2 in superiorità numerica. Nel secondo periodo per due volte il Mediteranni si porta avanti, grazie a due reti in fotocopia con l’uomo in più di Corres Hernandez, rintuzzate da una splendida conclusione al volo di Mezzarobba (3-4). Trieste lentamente allunga le mani sul match. Vrlic da boa e una controfuga di Petronio valgono il sorpasso a metà gara (5-4). La terza frazione è pressoché perfetta: Podgornik in superiorità dal palo scrive 6-4, Oliva sventa un paio di offensive degli spagnoli, Vrlic tutto solo dai 2 metri finalizza una perfetta transizione per il 7-4. Negli ultimi 8’ Trieste bada soprattutto a controllare il vantaggio. Garcia Hernandez accorcia sul 7-5, Mezzarobba è glaciale su rigore (8-5) e Mladossich chiude i conti con 4’ di anticipo con la staffilata che vale il 9-5. Nel finale Garcia Hernandez rende meno amaro il passivo per il Mediterrani con la rete del definitivo 9-6.

Prossimi avversari la Stella Rossa

“Buon inizio - conclude il ds. Andrea Brazzatti - successo prezioso, abbiamo margini per migliorare e dobbiamo farlo in fretta perché con la Stella Rossa ci attende un confronto durissimo”. Negli altri due incontri di giornata nel girone D dell’Euro Cup i serbi hanno infatti travolto il Kosice per 24-4, mentre il Vasutas di Budapest si è imposto per 15-12 sui greci dell’Apollon Smirne. In classifica Stella Rossa 3, Pallanuoto Trieste 3, Vasutas 3, Apollon 0, Mediterrani 0 e Kosice 0. Venerdì 14 ottobre alle 19.10 la Pallanuoto Trieste se la vedrà con la Stella Rossa Belgrado.