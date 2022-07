Trieste protagonista del Giro 2023, gran finale in piazza Unità

TRIESTE - Gli organizzatori scommettono che questa volta il sindaco di Trieste non prenderà a calci i birilli davanti a piazza Unità. Il gran finale della 106esima edizione sarà proprio lo scenario più bello del capoluogo del Friuli Venezia Giulia, con l'arrivo in volata da Buja. Il paese natale del "rosso" Alessandro De Marchi rappresenterà lo start di tappa, praticamente tutta in pianura, eccetto leggero falsopiano per entrare verso la città giuliana.

Tutto il Fvg protagonista

Ma nell'edizione 2023 sarà tutto il Friuli Venezia Giulia protagonista del Giro d'Italia, visto che secondo Il Piccolo e la stessa Regione Fvg, una delle tappe più interessanti sarà quella con salita al monte Lussari. "L’ultima, decisiva,salita della corsa rosa, proprio lassù, al santuario nel cuore dell’Europa - scrive l'assessore regionale al Turismo, Sergio Emidio Bini - un sogno che diventerà realtà nel 2023, con un finale del Giro tutto in Fvg".

Quarta volta

Prima la tappa a Erto e Casso, a 60 anni dalla tragedia della diga del Vajont, poi l’ultima cronoscalata fino ai 1.729 metri di altezza del monte Lussari, dove fervono i lavori per approntare la strada. Gran finale poi con partenza da Buja e arrivo nell’impareggiabile scenario di piazza Unità d’Italia a Trieste". Come nel 2014". E' la quarta volta che il capoluogo del Friuli Venezia Giulia ospita l'ultima tappa della corsa rosa.