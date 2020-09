Monza-Triestina 3 a 0 | Le pagelle: non c'è mai partita, la Coppa Italia finisce qui

La Triestina esce dalla Coppa Italia dopo la sonora sconfitta per 3 a 0 patita in quel di Monza. Ai brianzoli non viene convalidata un'altra rete per una svista della terna arbitrale. Nel primo tempo i rossoalabardati tengono botta ma nella ripresa emerge la differenza di categoria. L'Unione non calcia praticamente mai in porta in tutto il match.

Offredi 5.5

Non può nulla sulla perla di Barillà. Bella parata nel secondo tempo dopo l'erroraccio di Lodi. Un paio di buone uscite e un'altra ottima risposta. Per poco non riesce a bloccare la violenta conclusione di Carvalho che porta al raddoppio monzese.

