La nazionale torna a Trieste, al Rocco l'under 21 contro la Bosnia

Lo stadio ‘Nereo Rocco’ ospiterà martedì 29 marzo Italia-Bosnia ed Erzegovina, match valido per le qualificazioni al Campionato Europeo Under 21. Come si legge sul sito della Figc.it, la Nazionale Under 21 giocherà per la quinta volta nella sua storia a Trieste, dove ha finora conquistato due vittorie e due pareggi.