Una lunga storia di coppe, medaglie e campioni: sigillo trecentesco a Fulvio Bronzi

Il presidente dell'Artistica 81 Fulvio Bronzi ha ricevuto dal sindaco Roberto Dipiazza il sigillo trecentesco in segno di riconoscenza per l’attività svolta e i traguardi raggiunti nello sport. La consegna è avvenuta nel pomeriggio di oggi, 9 giugno, nella sede dell'Artistica 81 in via Vespucci, alla presenza degli Assessori comunali Giorgio Rossi e Michele Lobianco, il direttore tecnico Diego Pecar con l’insegnante di educazione fisica Teresa Macrì, rappresentanti del Panathlon Club Trieste e un gruppo di giovani atlete. “Tutto quanto è stato realizzato in questi anni sotto la gestione di Fulvio Bronzi - ha dichiarato Dipiazza - è stato straordinario, il successo della società, tutte le coppe e le medaglie, la lunga storia e il grande impegno nel forgiare campioni lo dobbiamo a lui. Un premio che va anche al suo staff, ai suoi allenatori e alle atlete che ringrazio”.

Ringraziando il Sindaco, Fulvio Bronzi gli ha espresso la sua sincera emozione: “un riconoscimento che mi colpisce profondamente – ha detto Bronzi – per la passione e l’impegno che in tutti questi anni ho profuso in questa attività ma soprattutto perché spinto dall’amore che provo per la nostra città". Bronzi ha quindi ha annunciato la ripartenza programmata a settembre e una novità:" Ci impegneremo anche per organizzare per la prima volta a Trieste nel 2022 le gare di campionato di serie A”.