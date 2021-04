Trampolino elastico: Progetto Acrobatica Trieste fa incetta di medaglie alla seconda prova regionale

Grandi risultati per l' Asd Progetto Acrobatica Trieste nelle gare di trampolino elastico che si sono svolte il 24 aprile presso il Palamelara, organizzate dalla stessa società sportiva. In particolare si sono disputate le seguenti competizioni: la seconda prova regionale del campionato individuale Silver e la prima prova regionale di serie D (gara a squadre).

I risultati

Categoria allieve 1 (8-10 anni) femminile : 1° Cozzolino Caterina, 2° Sion Martina, 3° Sanapo Martina

Categoria allieve 2 femminile ( 11-12 anni): 1° Tranquillini Emma, 2° Soranno Angela, 3° Trotta Fara

Categoria junior 1 femminile: 1° Bratina Marianna, 2° Reina Nicoletta ( unica atleta in gara non appartenente alla nostra società ma tesserata per la ginnastica triestina)

Categoria allievi 2 maschi: 1° Orlandi Daniele, 2° Gollinucci Giacomo, 3° Macrì Icaro

Categoria junior 1 maschi: 1° Donati Michele, 2° Marcotto Pietro, 3° Cozzolino Gabriele

Categoria junior 2 maschi: 1 Taddei Ariel

Categoria senior maschi: 1° Montenesi Tiziano, 2° Vespasiano Carlo

Risultati gara squadre categoria allievi: 1° Altin-Gollinucci-Macrì

Squadre categoria Junior e Senior: 1° Bratina-Vespasiano-Montenesi

I commenti

Questo il commento tecnico del direttore tecnico ed allenatore della sezione di trampolino elastico Luca Gherbaz: "Sono molto soddisfatto dello svolgimento della gara in generale. Tutti o quasi gli atleti impegnati sono riusciti a terminare le loro routine ed in particolare le allieve 1, bambine di 8/9anni, nonostante la loro giovane età hanno gareggiato come fossero delle veterane. Tra tutti, voglio sottolineare l'ottima prova di Bratina Marianna che si è aggiudicata il primo posto distaccando di ben 6 punti la sua "rivale" Reina Nicoletta della ginnastica triestina e nominare Montenesi Tiziano,atleta che in passato ha conquistato 2 podi nazionali nella categoria Gold, che per spirito di appartenenza alla società e di amicizia che ci lega ha voluto essere dei nostri".

Così la presidente Ivonne Soranno: "La soddisfazione è enorme! In una gara regionale su 28 partecipanti 27 appartengono alla società che ho l'onore di presiedere e a conti fatti a Trieste il trampolino elastico è nostro!.

Ringrazio tutti i giovani collaboratori che ci hanno dato una mano; le due giudici veronesi che, grazie alla loro presenza,ci hanno permesso di svolgere le gara; il vicepresidente del Comitato Regionale della Federazione Ginnastica d'Italia F.V.G Roberta Kirchmaier e il presidente provinciale della U.S. Acli Raul Bernes che hanno premiato gli atleti".

Per Raul Bernes "abbiamo dato vita ad una bellissima giornata di Sport ( sport con la S maiuscola). Tante ragazze e ragazzi hanno espresso la loro passione sportiva. Atleti giovanissimi al primo impatto con una gara e dei giudici. Atleti un po' più grandi ed esperti che si impegnano a superare i loro limiti e a maturare le loro esperienze. A tutti un grandissimo e convinto Bravi".