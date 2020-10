Trofeo del Ventennale: trionfo dell'Azzurra basket 2007

Dopo più di sette mesi d’astinenza dai parquet della Regione una squadra della nostra città è finalmente tornata a giocare una partita ufficiale in quel di Pordenone. Gli Under 14 dell'Azzurra hanno partecipato al Trofeo del Ventennale assieme al Nuovo Basket 2000, la società organizzatrice dell’evento, i Bull Dogs San Daniele e la Falconstar. La manifestazione si è disputata all’aperto finché le condizioni meteorologiche lo hanno permesso, costringendo gli atleti a vedersela nel PalaSport Forum solo per parte della finale. Nella prima gara gli azzurrini hanno affrontato i goriziani, portando a casa il foglio rosa al termine di una partita a senso unico finita con il punteggio di 107-22. In finale i nostri hanno avuto la meglio sulla formazione di San Daniele imponendo il proprio ritmo sin dalla palla a due. Vittoria per 87-29 e primo trofeo stagionale alzato.

Azzurra Basket Rdr: Verzì, Miloch, Cossutta, Termini, Tessaris, Covacich D., Covacich L., Lomartire, Mura, Prodani, Bastianelli, Domenis, Bottaro. All.ri: Ponga - Cernivani - Di Sopra. TM: Covacich - Verzì