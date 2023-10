Giornata mondiale degli animali, i dati e l'impegno del Comune a favore degli “amici animali”

“Nell'ambito della popolazione canina, a Trieste risultano censiti ad oggi circa 23.400 cani. L'Amministrazione comunale ricorda che all'interno dei canili autorizzati in Regione sono ospitati più di 500 cani, abbandonati, ricusati dai sindaci o confiscati, di cui al momento 11 di questo Comune, che non aspettano altro che una famiglia li possa accogliere. Sul sito istituzionale di Adotta un Amico FVG all'indirizzo https://anagrafecanina.regione.fvg.it/adottaunamico/ è possibile visionare questi cani bisognosi di cure ed affetto”.

Lo ha ricordato in una nota l’assessore comunale con delega alla Tutela degli animali Sandra Savino. Oggi, 4 ottobre, ricorre infatti la Festa di San Francesco d’Assisi, Giornata mondiale degli animali. Per l'occasione l'assessore ha voluto evidenziare alcuni dati, confermando il forte impegno dell’amministrazione comunale di Trieste a favore degli “amici animali”.

La Giornata mondiale degli animali

Proprio oggi si festeggia la "Giornata mondiale degli animali". Diventata un evento internazionale nel 1931, la Giornata mondiale degli animali si tiene ogni anno il 4 ottobre, giorno di San Francesco d’Assisi, santo patrono degli animali.

Si tratta di una giornata internazionale volta all'azione per i diritti e il benessere degli animali. La sua missione è "Aumentare lo status degli animali al fine di migliorare gli standard di benessere in tutto il mondo". La celebrazione unisce il movimento animalista, mobilitandolo in una forza globale per rendere il mondo un mondo migliore, posto per tutti gli animali; viene celebrato in diversi modi, in ogni paese, indipendentemente dalla nazionalità, religione, fede o ideologia politica.

Gatti

Per quanto riguarda invece l'ambito della popolazione felina, l’assessore Savino ricorda che formalmente ad oggi a Trieste sono censite più di 740 colonie feline, seguite da circa 300 referenti di colonia riconosciute. Censire una colonia felina, rispetto a quelle non ancora censite, dà diritto ad alcuni "agevolazioni": la colonia e le referenti vengono maggiormente tutelati, anche tramite gli organi di vigilanza, in quanto i gatti liberi risultano bene comunale e come tali vengono tutelati; la sterilizzazione dei gatti in colonia è gratuita tramite le cliniche e associazioni convenzionate; è possibile sostituire le casette ammalorate con altre nuove fornite dal Comune; è possibile richiedere specifico contributo regionale per le spese di mantenimento da parte dei referenti riconosciuti. Si sensibilizzano pertanto le gattare che stanno già seguendo colonie non censite di contattare l'Ufficio Zoofilo per l'iscrizione, ai fini di una maggiore tutela.

A livello generale, l’assessore Sandra Savino sottolinea infine che è in vigore un bando regionale che può contribuire al sostegno delle spese mediche e farmaceutiche, fino a un massimo di 300 euro, per gli animali d'affezione dei cittadini residenti in Regione. Il bando è in fase di ridefinizione in questi giorni per i nuovi requisiti di accettazione.