Prodotti freschi e di stagione: proprietà e benefici delle fave

Le fave sono dei legumi appartenenti alla famiglia delle Fabaceae e, come la maggior parte dei legumi, sono una grande fonte di proteine, fibre e carboidrati. Coltivate principalmente nelle aree costiere con clima invernale mite, le fave vengono solitamente seminate negli ultimi mesi dell'anno, in genere tra ottobre e dicembre, la raccolta avviene, invece, in primavera.

Sappiamo quanto sia importante per il nostro benessere consumare prodotti genuini e rispettare la loro stagionalità, ideali, quindi, in questo periodo, da consumare fresche e da utilizzare in moltissime ricette, le fave sono buonissime, apportano numerosi benefici al nostro organismo e sono ottime anche all'interno di una dieta ipocalorica, in quanto povere di grassi; in più, questi legumi hanno un basso contenuto di colesterolo e un basso indice glicemico, per tale ragione sono al tempo stesso antitumorali, antidiabetici e contrastano l'obesità. Scopriamo tutte le proprietà delle fave.

Proprietà e benefici

Le fave sono ricche di proprietà benefiche, tra queste ricordiamo che: