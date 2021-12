Spuntini post allenamento: cosa mangiare per accelerare il metabolismo e favorire il recupero

Dopo un allenamento intenso ricarburarsi è fondamentale. L'alimentazione è indispensabile e optare per un approccio corretto completa il workout. Sapevi inoltre che fare uno spuntino post allenamento accelera il metabolismo?

Dopo aver bruciato calorie però bisogna scegliere consapevolmente i tipi di alimenti che decidiamo di consumare. Ecco allora gli spuntini ideali da prediligere dopo l'allenamento per aumentare la sua efficacia e per favorire il recupero.

Cosa mangiare dopo un allenamento: scegliere i giusti nutrienti

Dare al tuo corpo i nutrienti giusti dopo l'allenamento è essenziale per un corretto recupero muscolare. Ci si dovrebbe concentrare su proteine e carboidrati: l'assunzione di proteine è essenziale per la sintesi proteica muscolare e l'apporto di carboidrati nel rifornimento delle riserve di glicogeno muscolare, utilizzate per l'energia durante l'esercizio di resistenza. Le quantità di proteine consigliate per aiutare la riparazione dei muscoli, dovrebbero aggirarsi attorno ai 20-25 grammi dopo l'allenamento. Ecco alcuni consigli per uno spuntino perfetto per la linea, i muscoli e per soddisfare il fabbisogno energetico totale:

2 uova sode + pane tostato integrale;

ricotta + frutta;

salmone o pollo + cereali integrali;

yogurt greco + un cubetto di cioccolato fondente;

tofu + verdure;

burro di arachidi + banana;

frutta secca (consigliamo le mandorle).

I frullati proteici

Anche i frullati proteici sono un'ottima scelta perché contengono proteine e liquidi per ricostituirsi. Ricordiamo infatti che mantenere la giusta idratazione prima, durante e post workout è fondamentale. Aggiungere frutta al frullato come fonte di carboidrati lo rendono poi lo spuntino post allenamento perfetto.

Cosa mangiare in base all'intensità dell'allenamento

È importante anche essere consapevoli di quanto e del tipo di esercizio fisico che stiamo facendo, in modo da relazionarlo al consumo di cibo. Ad esempio, se si eseguono 30-40 minuti di esercizi ad alta intensità, sarà necessaria più energia per il recupero rispetto a un regime d'allenamento a bassa intensità. Un allenamento di resistenza, necessita di un apporto maggiore di proteine. Dunque, maggiore è l'intensità e il tempo dell'allenamento, più è importante concentrarsi sul rifornimento per promuovere il recupero.