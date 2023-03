A Trieste una giornata di donazioni del sangue dedicata alle donne

Mercoledì 8 marzo, in occasione della festa della donna, l’Associazione Donatori di Sangue (ADS) di Trieste e l’Associazione Donatori Volontari Sangue Fidas Isontina, in collaborazione con i Centri Raccolta Sangue Asugi (Trieste, Gorizia e Monfalcone) organizzano una giornata di donazioni dedicate esclusivamente alle donne.

È possibile avere maggiori informazioni e prenotare la donazione contattando i seguenti numeri:

040 764920 - ADS Trieste

334 8045190 - ADS Trieste

366 4661055 - FIDAS Isontina

La donazione del sangue

La donazione del sangue è un atto volontario. Il sangue dei donatori è, infatti, una risorsa inestimabile e preziosa dal punto di vista terapeutico, in quanto moltissimi interventi chirurgici e tantissime malattie richiedono considerevoli trasfusioni di sangue. Prima di poter donare il sangue, però, un individuo deve superare una serie di controlli ed esami accurati, al fine di valutare l'idoneità del suo stato di salute e l'assenza di qualsiasi pericolo per il ricevente. La donazione di sangue è una procedura sicura, semplice e quasi del tutto esente da effetti collaterali.

Perché è importante?

Le donazioni di sangue rappresentano una parte essenziale del sistema sanitario di una nazione, in quanto, senza il sangue proveniente dai donatori volontari, molte procedure terapeutiche non potrebbero avvenire e non si potrebbero salvare molte vite.

Procedura

La donazione del sangue è una procedura molto semplice, di facile esecuzione e a bassissimo rischio e dura, complessivamente, non più di un'ora. Prima della trasfusione, il medico ci sottoporrà ad una serie di domande, riguardanti il nostro stato di salute attuale e passato, e a diversi rapidi test (misura della pressione sanguigna, misura della frequenza cardiaca etc), per assicurarsi che non insorgano complicazioni durante o dopo la procedura. Dopodiché, si passa al prelievo di sangue vero e proprio. Concluso il prelievo, potrebbe essere necessario stare a riposo per qualche ora, in attesa che scompaiano i possibili sensi di stordimento. Il sangue raccolto dal centro trasfusionale, prima di poter essere utilizzato a scopi terapeutici, viene analizzato accuratamente.