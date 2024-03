Bonus psicologo: come e quando fare domanda

Anche per l'anno 2024 torna il bonus psicologo, una misura di sostegno stanziata dal Governo per persone in stato di ansia, stress o depressione che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico. Il contributo, introdotto a dicembre del 2021 dal decreto legge 228/2021 e reso operativo nel luglio del 2022, è riconosciuto per un importo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia.

I requisiti

Il bonus sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse a disposizione e potrà essere richiesto a partire dal 18 marzo 2024. Al momento della presentazione della domanda è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

essere residenti in Italia;

Isee in corso di validità, con valore non superiore a 50mila euro. In presenza di un Isee non valido, la domanda non può essere accolta.

Quando e come fare domanda

Le domande devono essere presentate dal 18 marzo al 31 maggio 2024. Per fare richiesta è disponibile l’apposito servizio online, raggiungibile utilizzando il tasto “Utilizza il servizio”. Per accedere alla procedura è necessario disporre di uno di questi strumenti:

identità Spid (almeno di livello 2);

CIE (Carta d’identità elettronica);

CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande, saranno redatte le graduatorie regionali/provinciali per l’assegnazione del beneficio nei limiti delle risorse stanziate che tengono conto:

del valore Isee;

a parità di valore Isee, dell’ordine di presentazione della domanda.

Le risorse relative al 2023 non utilizzate saranno riassegnate con lo scorrimento delle graduatorie regionali o provinciali. Il beneficio è riconosciuto una sola volta in favore del cittadino richiedente. Se la domanda viene accolta, il contributo è riconosciuto per un importo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia e sarà erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo assegnato, in base ai seguenti limiti di Isee:

in caso di Isee inferiore a 15mila euro, l’importo del beneficio, di massimo 50 euro per ogni seduta, è erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo di 1.500 euro per ogni beneficiario;

in caso di Isee compreso tra i 15mila e i 30mila euro, l’importo del beneficio, di massimo 50 euro per ogni seduta, è erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo di 1.000 euro per ogni beneficiario;

in caso di Isee superiore a 30mila e non superiore a 50mila euro, l’importo del beneficio, di massimo 50 euro per ogni seduta, è erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo di 500 euro per ogni beneficiario.

Al termine, verrà comunicato l’importo del contributo e il codice univoco associato, da consegnare al professionista presso cui si tiene la sessione di psicoterapia. Il contributo e il codice univoco devono essere utilizzati entro 270 giorni dall’accoglimento della domanda. Superato il suddetto termine il codice univoco sarà annullato.

Una volta verificati i requisiti dall’Inps, l’Istituto pubblicherà una graduatoria, divisa per regione e provincia di residenza, indicando i nomi dei beneficiari. All’interno della propria area personale Inps, il beneficiario potrà scegliere liberamente lo psicologo professionista con il quale effettuare le sedute di psicoterapia tra coloro che abbiano aderito all’iniziativa.

Come sono ripartiti i fondi del bonus psicologo

Il bonus psicologo è stato pensato a seguito della pandemia di Covid-19 per dare un sostegno a chi ha bisogno di un supporto specialistico per affrontare ansia e depressione derivate dal periodo di restrizioni e diffusione della malattia. L'obiettivo, meritorio, è diffondere la cultura della salute mentale. Il progetto consiste in un contributo economico per pagare le sedute di psicologi o psicoterapeuti privati iscritti all'albo professionale.

All'Inps spetta il compito di redigere le graduatorie definite regione per regione, individuando i beneficiari in base all'ammontare delle risorse. In base a quanto deciso dal decreto del Ministero della Salute redatto il 24 novembre 2023, e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 10 gennaio 2024, le risorse del 2023 e del 2024 disponibili in Friuli Venezia Giulia ammontano a 103.464,50 euro.