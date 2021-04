È arrivato lo spray nasale che aiuta a proteggersi dal Coronavirus

È arrivato anche sul marcato italiano Taffix, il nuovo spray nasale sviluppato dall’azienda biofarmaceutica israeliana Nasus Pharma che crea una barriera protettiva dai virus, impedendogli di penetrare la mucosa nasale.

Anche se non sostituisce l'uso di mascherine o di qualsiasi altra misura di sicurezza raccomandata dalle autorità, questo spray è utile nel contrastare allergeni e virus, fornendo una protezione meccanica e chimica fino a 5 ore dopo l'utilizzo. Vediamo quindi come funziona, come e quando si usa e dove poter acquistare lo spray nasale protettivo Taffix.

Come funziona lo spray nasale Taffix

Il naso è la via principale di infezione per tutti i virus trasportati dall'aria, ed ha un pH pari a 6,5, ideale per la proliferazione dei virus. Taffix è uno spray nasale in polvere indicato per l'uso come barriera meccanica protettiva contro allergeni e virus all'interno della cavità nasale con un'efficacia del 97%.

Questo spray, infatti, rilascia una polvere che, in soli 50 secondi, crea un sottile strato di gel nella cavità nasale, impedendo ad allergeni e virus di penetrarla fino a 5 ore dopo l'utilizzo. Inoltre, questo gel ultra-sottile abbassa il pH della cavità nasale a 3,5, creando un microambiente sfavorevole in cui fino al 97% dei virus presenti nell'aria non può sopravvivere.

Asseverato come dispositivo medico di Classe I al Ministero della Salute Italiano e legalmente commercializzato in Europa (CE-DE/CA09/0760/N18/001), lo spray nasale Taffix non sostituisce comunque l'uso delle mascherine, DPI o di qualsiasi altra misura di sicurezza raccomandata dalle autorità, ma fornisce un livello di protezione ulteriore, utile per affrontare in completa sicurezza gli ambienti ad alto rischio come i mezzi di trasporto pubblico, negozi e scuole, o in generale qualsiasi spazio chiuso.

Quando usare Taffix?

I ricercatori consigliano di utilizzare questo dispositivo medico (non si tratta di un medicinale) in luoghi ad alto rischio di assembramenti come supermercati, mezzi di trasporto pubblici, uffici, scuole e nei lunghi viaggi aerei in cui può venire meno il distanziamento sociale. Questo spray nasale diventa quindi un'ulteriore precauzione che permette di aumentare la protezione personale in situazioni in cui bisogna trascorrere diverse ore in ambienti chiusi insieme ad altre persone.

In particolare Taffix è un'ottima misura di sicurezza ulteriore soprattutto in situazioni in cui siamo obbligati ad abbassare la mascherina: durante l'attività fisica nei parchi cittadini, durante una visita medica come dal dentista ma soprattutto in ristoranti, bar e caffè, luoghi ritenuti più a rischio contagio.

Come si usa e dove acquistare lo spray nasale Taffix

Lo spray nasale Taffix costituisce quindi una ulteriore protezione, rispetto a mascherine e distanziamento fisico, sia dal Coronavirus che da ogni patologia virale, compresa l’influenza stagionale. È però importante ricordarsi di seguire alcune semplici regole per utilizzarlo correttamente:

evita di condividere il flacone con altre persone per prevenire la potenziale trasmissione di virus o germi;

al momento dell'utilizzo, fai attenzione a spremere delicatamente la bottiglia per evitare l'emissione di polvere in eccesso;

Taffix può essere utilizzato in aggiunta ad altri trattamenti, come parte della strategia preventiva di combinazione nella lotta contro i virus, ma deve essere sempre riapplicato successivamente agli altri spray nasali, così che la barriera creata non venga disturbata;

ricorda di applicare Taffix pochi minuti prima di accedere a spazi pubblici e affollati;

pochi minuti prima di accedere a spazi pubblici e affollati; Taffix non è un farmaco e non causa sonnolenza.

Lo spray è reperibile nelle farmacie e nei migliori negozi online.

Chi può usare Taffix?

Taffix è quindi uno spray nasale che, se usato in concomitanza a mascherine e distanziamento sociale, fornisce una doppia protezione, meccanica e chimica, dal Coronavirus e da altri virus e allergeni. Questo spray può essere utilizzato da adulti, atleti e bambini dai 12 anni. È bene invece consultare un medico prima di usare Taffix nei bambini di età inferiore ai 12 anni o in donne in gravidanza o in allattamento.

Ricorda, infine, che Taffix non deve essere utilizzato da chi è sensibile a HPMC, acido citrico, citrato di sodio o benzalconio cloruro.

