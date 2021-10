Switch off del digitale terrestre: si parte oggi. Cosa fare per continuare a vedere i propri canali preferiti

È arrivato il momento: come era già stato anticipato, è oggi che avviene il famoso switch-off del digitale terrestre. Un periodo di transizione che durerà fino al 2023 e durante il quale avverrà il progressivo cambiamento dello standard di trasmissione della tv digitale. Si passerà dal DVB-T al DBB-T2 e avverrà la migrazione dalla codifica Mpeg2 a quella Mpeg4.

Questo passaggio si è reso necessario dopo che l'Unione Europea ha imposto ai Paesi membri di liberare parte della banda a 700 MHz al traffico mobile per l'ingresso del 5G. Per ricevere i canali con la nuova trasmissione bisognerà avere un televisore o un decoder in alta definizione.

Quali canali?

Il passaggio alla nuova tv digitale avverrà gradualmente. A partire da oggi, mercoledì 20 ottobre, alcune emittenti televisive, che hanno accettato questo compito su base volontaria, faranno da apripista. Nello specifico si tratta di 15 canali, di cui nove Rai (Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai YoYo, Rai Sport+ HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium, Rai Scuola) e sei Mediaset (TgCom 24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 Tv, Virgin Radio Tv).

Entro la fine dell’anno è atteso un provvedimento del Governo che obbligherà tutte le emittenti a effettuare il passaggio allo standard Mpeg4.

Nuovo digitale terrestre: come capire se la tv è da sostituire

Tutti i televisori acquistati dal 1° gennaio 2017 sono in grado di ricevere i canali in HD e supportano il formato in Mpeg-4. Se il televisore è stato acquistato tra il 2010 e il 2017 si potrà controllare la capacità di ricezione sul manuale o potrà essere verificata tramite un semplice test.

Basterà provare a guardare se sono visibili i canali HD già in uso come Canale 5 HD (Canale 505). Si può, inoltre, verificare il funzionamento dei canali di cartello 100 (Rai) e 200 (Mediaset). Se comparirà la scritta "Test HEVC Main10" significherà che il televisore è compatibile con il nuovo standard.

I televisori acquistati prima del 2010 non supportano il nuovo standard. Per questo l'unico modo per continuare a utilizzarli sarà quello di acquistare un decoder con sincronizzazione DVB-T2. Basterà collegarlo al televisore e non sarà necessario intervenire sull'antenna.

Non sapete quale scegliere? Ecco dei preziosi consigli per il risparmio: Cambio decoder 2021: i migliori modelli a partire da 29 euro

Il bonus Tv-Decoder e il bonus rottamazione

Se non si dispone di una tv o di un decoder compatibile con le nuove codifiche, è possibile usufruire del bonus tv per acquistarne uno di ultima generazione. Il Bonus TV-Decoder, con valore fino a 30 euro, è un'agevolazione per l'acquisto di Tv e decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC) che diventeranno operativi a partire dal 2022, nonché per l'acquisto di decoder per la ricezione satellitare. L'agevolazione è disponibile fino al 21 dicembre 2022 o in ogni caso fino all'esaurimento delle risorse stanziate ed è riservato alle famiglie con Isee fino a 20 mila euro.

Il bonus viene erogato sotto forma di sconto praticato dal venditore sul prezzo del prodotto acquistato. Basta presentare al venditore una richiesta per acquistare un nuovo televisore o un decoder beneficiando del bonus. Per verificare che la propria tv o il proprio decoder rientrino tra i prodotti per i quali è possibile usufruire del bonus basta fare una ricerca sul portale messo a disposizione dal ministero dello Sviluppo Economico che è raggiungibile a questo link con la lista dei prodotti “idonei”.

Inoltre, è previsto anche un incentivo per favorire l'acquisto di apparecchi compatibili con il nuovo standard di trasmissione, pensato per favorire la sostituzione dei vecchi apparecchi attraverso un corretto smaltimento dei rifiuti elettronici. Il bonus rottamazione tv è rivolto a tutti i cittadini residenti in Italia senza limiti di Isee e consiste in uno sconto del 20% sul prezzo di acquisto, fino a un importo massimo di 100 euro ed è cumulabile con l'acquisto di un nuovo apparecchio anche con il Bonus Tv-Decoder per chi è in possesso di tutti i requisiti.

Per approfondire: Bonus Tv: cos'è, come ottenerlo e tutte le informazioni utili sul cambio frequenza