Bonus affitti: c'è tempo fino al 6 ottobre per richiederlo

Per fare richiesta del cosiddetto bonus affitti, ci sarà tempo fino al 6 ottobre 2021. Un mese di tempo in più rispetto al termine precedentemente fissato al 6 settembre. Ecco come fare domanda

Per la presentazione della richiesta del contributo per la riduzione dell'importo del canone di locazione, il cosiddetto bonus affitti, ci sarà tempo fino al 6 ottobre 2021. Un mese di tempo in più rispetto al termine precedentemente fissato al 6 settembre. È quanto ha disposto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate pubblicato il 4 settembre.

Cos'è il bonus affitti

Il "bonus affitti" è un contributo a fondo perduto. Chi ha una casa in locazione deve inviare l'istanza per ottenere le agevolazioni fiscali. Ma a chi spetta e come fare domanda? Il bonus affitti è riconosciuto ai proprietari di casa che riducono la quota di affitto versata dall'inquilino che la detiene come abitazione principale. Il contributo equivale a un rimborso del 50% dell'ammontare complessivo dello "sconto" che l'affittuario concede all'inquilino, fino a un importo massimo di 1.200 euro. La somma verrà successivamente corrisposta direttamente sul conto corrente che il richiedente ha indicato nella domanda.

Il bonus affitti fino a 1.200 euro: come fare la domanda

Per fare domanda ci sono dei requisiti precisi. Il contratto deve essere stato rinegoziato nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021. La rinegoziazione deve interessare tutto l'anno 2021 o almeno una parte. Il contributo viene riconosciuto per i contratti in essere alla data del 29 ottobre 2020. Non esistono limitazioni per il regime fiscale di tassazione: valgono infatti sia i contratti in regime ordinario, sia a cedolare secca. Il contributo è usufruibile se gli immobili sono situati nei Comuni definiti "ad alta tensione abitativa" ma anche nei Comuni confinanti con gli stessi e gli altri Comuni capoluogo di provincia.

I locatori possono richiedere il bonus affitti con un'istanza da presentare attraverso il servizio web disponibile nell'area riservata del portale dell'Agenzia delle Entrate, al percorso "Servizi per - Comunicare".