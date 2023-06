Traffico da bollino rosso in A4 e A57 nel weekend

TRIESTE - Anche a causa dei lavori sulla terza corsia dell'A4, si prevede traffico da bollino rosso nella mattinata e nel pomeriggio di venerdì 30 giugno lungo la A4 in direzione Trieste con possibili rallentamenti e code in prossimità dei cantieri per la terza corsia, e lungo la A57 (sempre in direzione Trieste) con rallentamenti e code che si potrebbero formare sul tratto Terraglio-Bivio A57/A27.

Tra le ore 20,00 di sabato 1° luglio alle ore 06,00 di domenica 2 (nelle ore in cui le previsioni del traffico indicano un calo dei transiti) verrà chiuso il tratto autostradale tra Latisana e Portogruaro in entrambe le direzioni. Da domenica mattina i mezzi percorreranno il nuovo manto stradale in direzione Trieste, ma la circolazione resterà ancora per alcuni giorni a due corsie perché l’attività di stesa del drenante si sposterà sulla carreggiata opposta.

Sabato 1 luglio, lungo la A4, sempre in direzione Trieste e sempre nella mattinata e nel pomeriggio si prevede traffico intenso con possibili rallentamenti e code in avvicinamento ai cantieri, con punte di transiti che potrebbero arrivare a toccare, sull’intera rete gestita, i 184 mila passaggi di mezzi. Code e rallentamenti potrebbero registrarsi il primo luglio anche alla barriera del Lisert (stimati 20 mila transiti).

Dalle ore 8,00 alle 16,00 di sabato e dalle ore 07,00 alle ore 22,00 di domenica i mezzi pesanti non potranno circolare. La concessionaria autostradale ha rinforzato il personale degli ausiliari alla viabilità, dell’esazione, ai servizi manutentivi e alla manutenzione degli impianti.