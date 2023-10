Barcolana 55, Gialuz: “Presenza ministro ha grande valore per la vela italiana”

TRIESTE - “Barcolana regala emozioni straordinarie. Insieme a me, a consegnare il trofeo Barcolana 55 per la prima volta il ministro per lo sport e il presidente di Generali, un grandissimo significato per la vela italiana, una vicinanza del Governo al mondo della vela”. Così il presidente della Società velica Barcola e Grignano Mitja Gialuz a margine delle premiazioni della 55esima edizione della Barcolana. “Avere due donne eccezionali che navigano assieme come Wendy Schmidt e Francesca Clapcich ha coronato una giornata meravigliosa”, ha spiegato Gialuz. Wendy Schmidt ha vinto la precedente edizione della regata e ha consegnato la coppa prima delle premiazioni, riportandola a Trieste, oltre ad aver assistito alla gara da un’imbarcazione non in gara. “Probabilmente - ha poi specificato Gialuz - sarà la Barcolana con il numero più alto di arrivi”. Il presidente della Svbg ha poi spiegato che hanno assistito alla gara “centinaia di barche di spettatori, uno scenario che non si vede da nessun’altra parte al mondo. E’ davvero un coronamento di un percorso di sensibilizzazione sulla vela dei giovani e sul ruolo delle donne nelle imbarcazioni, meglio di così non poteva andare, come sempre Barcolana scrive i copioni più belli”.