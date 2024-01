TRIESTE - Una tubatura dell'acqua esplode a Servola: è successo intorno alle 18:30 in via di Servola, ora chiusa al traffico. L'acqua fuoriesce dall'asfalto con un getto di diversi metri, e la perdita continua tuttora. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. Notizia in aggiornamento.