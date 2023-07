Avvistato a Grado un "pesce volante"

GRADO - Una normale uscita di pesca si è trasformata in un evento memorabile per i fratelli Luca e Marco di Grado, parrucchieri e appassionati di pesca. Domenica 23 luglio, mentre praticavano la pesca a spinning nelle acque di Portobuso, hanno avvistato un "pesce volante". Il pesce, che stava cercando di sfuggire a un predatore, è saltato fuori dall'acqua, regalando ai fratelli una momento incredibilmente raro." Siamo rimasti scioccati - raccontano i fratelli - In tanti anni di pesca non abbiamo mai visto un pesce volante qui da noi in Alto Adriatico. È un pesce che si trova principalmente nei mari tropicali, subtropicali e presenti nelle zone più calde del Mediterraneo".