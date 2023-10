Non solo regata, in Barcolana anche gli striscioni dei No Ovovia

TRIESTE - La Barcolana diventa il pretesto per veicolare alcuni messaggi come quelli portati avanti dal Comitato No Ovovia, il sodalizio che da mesi si batte contro il progetto che il Comune vuole portare avanti per realizzare la cabinovia urbana in grado di collegare la città al Carso. All'alba della domenica in cui migliaia di imbarcazioni si danno appuntamento tra Barcola a Miramare, nella zona della Napoleonica un gruppo di attivisti (non nuovi ad iniziative del genere) hanno esposto uno striscione per esprimere la loro contrarietà rispetto all'opera.