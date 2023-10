Barcolana 55, Benussi: “Noi unico team con sei vittorie, potremmo fermarci così” (VIDEO)

“Siamo l’unico team che ha vinto sei volte, potremmo anche fermarci così ma vedremo". Così Furio Benussi dopo la vittoria alla 55esima Barcolana a bordo della sua Arca Sgr: “Per noi era già una vittoria partecipare - spiega Benussi - dopo il grave incidente che abbiamo subito a Napoli, i ragazzi hanno lavorato come una squadra, come si deve, sono testardi e questo è il giusto premio per loro”. Arca aveva infatti subito alla Regata Tre Golfi una grave avaria alla chiglia che poteva provocarne l'affondamento.

Al timone di Arca la figlia 16enne Marta, anche se Furio ha comunque gestito i momenti più impegnativi. Il passaggio più difficile è stato quando “a metà lato c’è stata una bolla d’aria - spiega il vincitore - e da dietro sono arrivati ma sapevamo che le barche piccole volevano insidiarci ma noi siamo riusciti a prendere di nuovo il nostro passo". Benussi ha poi rimarcato l’importanza della Barcolana e di Trieste: “Io credo che questa sia la capitale della vela mondiale ed è giusto che questa manifestazione si consolidi e sia seguita di più e i grandi player della vela mondiale devono venire qua”.