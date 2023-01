Migliaia di persone ieri sera hanno animato piazza Unità per il primo Capodanno senza restrizioni dopo la pandemia, con lo spettacolo “Wonder Company 2023”. Molte persone sono arrivate anche da fuori Trieste con la band Magazzino Commerciale e i dj di Radio Company, Gianluca Pacini e “Leo” Feltrin

Capodanno: migliaia di persone in piazza per lo spettacolo "Wonder Company" (VIDEO)