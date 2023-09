A fuoco due container di rifiuti: vigili del fuoco sul posto

E' successo in via Rio Primario intorno alle 16:20. Giunti tempestivamente sul posto, i vigili del fuoco hanno spento le fiamme evitandone la propagazione alla vegetazione che si trovava nelle immediate vicinanze

TRIESTE - Intorno alle 16.20 di oggi, 10 settembre 2023, i vigili del fuoco del comando di Trieste sono intervenuti, con una squadra e l'autobotte della sede centrale, in via Rio Primario a Trieste per l'incendio di due container contenenti rifiuti. Giunti tempestivamente sul posto, i vigili del fuoco hanno spento le fiamme evitandone la propagazione alla vegetazione che si trovava nelle immediate vicinanze. Ancora in fase di accertamento le cause dell'incendio. Sul posto, per quanto di competenza, Polizia di Stato.