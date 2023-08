"In mare vestite", al Pedocin il flash mob a sostegno delle donne musulmane | VIDEO

Circa una sessantina di donne e una manciata di uomini hanno aderito al flash mob andato in scena al Pedocin. L'iniziativa è nata per dimostrare solidarietà e sostegno alle donne musulmane che hanno l'usanza di fare il bagno in mare seguendo le proprie tradizioni e usanze, cioè rimanendo "coperte". Proprio al Pedocin, la scorsa domenica, alcune bagnanti musulmane avevano ricevuto critiche da alcune donne in costume, dando il via a un'animata discussione. Ne era sorta una polemica su media e social, sulla falsariga di quella legata a Marina Julia e al sindaco Cisint. Anche in quel caso era stato organizzato un flash mob analogo.