Perde il controllo dell'auto e si cappotta: 36enne a Cattinara

Un incidente si è verificato lungo il raccordo autostradale Ra13 verso Trieste all'altezza di Opicina. Un uomo di circa 36 anni ha perso il controllo della vettura che stava conducendo ed è uscito di strada. Fortunatamente nessun altro mezzo è stato coinvolto; la macchina si è cappottata. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasportato l'uomo all'ospedale di Cattinara in codice verde. Per quanto di competenza, presenti sul luogo del sinistro anche i Vigili del fuoco e la Polizia stradale per i rilievi del caso.