Scontro tra due auto: tre feriti a Cattinara

Tre persone sono state soccorse nel tardo pomeriggio di oggi per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto all'altezza dell'area del servizio di Duino Sud, lungo il raccordo autostradale Ra13, in direzione Trieste. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, si sono scontrate due vetture. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con ambulanza e automedica, inviate dagli infermieri della Sores.

Le equipes sanitarie hanno preso in carico le persone ferite che sono state trasportate all'ospedale di Cattinara due in codice giallo e una in codice verde. Sul posto anche i vigili del fuoco.