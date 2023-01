Investito e sbalzato per cinque metri in via Fabio Severo: 18enne a Cattinara

Un 18enne viene urtato da un'auto e sbalzato per cinque metri: è successo nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 16 gennaio, in via Fabio severo. E' successo all'altezza del civico 4 alle 12:55: per cause i corso di verifica da parte della polizia locale il ragazzo (iniziali M.A.) stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stato investito dall'auto, guidata da una donna del 57 con iniziali C.S. Dopo la chiamata al Nue 112 gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'ambulanza e l'automedica del 118, che ha trasportato il giovane in codice giallo a Cattinara. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Lievi rallentamenti al traffico.