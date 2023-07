Perde il controllo dell'auto e si capotta, conducente a Cattinara

PROSECCO - Un incidente si è veriticato intorno alle 16:15 di oggi, mercoledì 19 luglio, la sp1 in località Prosecco, poco dopo l'incrocio per Gabrovizza. Un 67enne di Duino Aurisina ha perso il controllo della sua Subaru, impattando violentemente su un muretto carsico e finendo poi la sua corsa ribaltandosi su un fianco. L'uomo, che ha riportato una brutta ferita al braccio, è uscito autonomamente dal mezzo. Dopo essere stato soccorso dai sanitari del 118 intervenuti sul posto con un'ambulanza, è stato trasportato a Cattinara in codice verde. Sul posto una pattuglia dei Carabinieri di Aurisina che ha prestato i primi soccorsi e regolato la viabilità.