Maxi incidente in A4, autocisterna contro cinque auto in coda: nove feriti

REDIPUGLIA - Incidente sull'A4 vicino allo svincolo di Redipuglia in direzione Trieste: un'autocisterna vuota ha centrato cinque auto in coda mentre si apprestavano ad uscire al casello. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Si registrano otto feriti di cui uno incastrato nel proprio mezzo ed è stato estratto dopo un intervento dei vigili del fuoco di circa 40 minuti. Due persone sono state trasportate all'ospedale di Cattinara, altre tre all'ospedale di Gorizia e altri quattro nel nosocomio di Monfalcone. Stando a quanto si apprende, sarebbero quattro le persone portate in ospedale in codice giallo e cinque quelle in codice verde. E' successo verso le 18:30 di oggi, sabato 29 luglio. Sul posto il personale di Autostrade Alto Adriatico, i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Il tratto è stato chiuso e il traffico è stato reindirizzato a Villesse verso l'autostrada A34. Notizia in aggiornamento.