Incidente a Boa beach, ciclista sloveno a Cattinara

MUGGIA - Un uomo in sella ad una bicicletta è stato soccorso dai sanitari del 118 dopo essersi scontrato con una automobile nel parcheggio di Boa beach, sul lungomare di Muggia. Sul posto ambulanza e anche l'automedica, dopo che in un primo momento la centrale operativa aveva inviato i sanitari in codice rosso. Giunto sul posto, il personale medico infermieristico ha prestato le prime cure al ciclista, un cittadino sloveno del 1956 trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara. Le sue condizioni non sono gravi. Sulla scena anche la polizia locale di Muggia.