Donna investita da un furgone: traffico in tilt

TRIESTE - Un furgone investe una donna in piazza Vittorio Veneto: è successo alle 8 del mattino di oggi, mercoledì 13 marzo. È accaduto in prossimità dell'incrocio con via Roma, in prossimità delle strisce pedonali. La donna, una 62enne, ha riportato contusioni agli arti inferiori e gli operatori del 118, giunti sul posto, l'hanno trasportata in codice verde all'ospedale di Cattinara. Vista l'ora di punta il traffico risulta molto rallentato. Sul posto la polizia locale per i rilievi.