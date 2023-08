Carambola a tre in galleria, 11 persone coinvolte, cinque a Cattinara

TRIESTE - Cinque persone sono state trasportate all'ospedale di Cattinara dopo essere state coinvolte in un brutto tamponamente avvenuto lungo la galleria del raccordo autostradale, nei pressi di Cattinara, nel primo pomeriggio di oggi 5 agosto. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area, sono giunte due ambulanze e una automedica del 118 che hanno trasportato i malcapitati al pronto soccorso. Altre sei persone coinvolte nel sinistro sono uscite dalle autovetture in maniera autonoma e non hanno avuto bisogno di soccorso sanitario. Le persone trasportate all'ospedale non sono in pericolo di vita.