Investimento sulle rive: coinvolto un pedone di 29 anni e due auto

Un brutto incidente sulle rive che ha coinvolto due auto e un pedone si è verificato oggi alle 12. È successo davanti a Eataly: l'uomo, 29enne, avrebbe attraversato fuori dalle strisce e le due auto, che procedevano nella stessa direzione (una Wolkswagen nera con targa slovena e una Fiat Punto bianca), si sono scontrate per evitarlo. La punto è poi finita contro un albero a bordo strada. L'ambulanza del 118 è intervenuta insieme all'automedica in codice rosso, ma è rientrata in codice giallo. L'investito non sarebbe infatti in gravi condizioni, anche se avrebbe riportato ferite varie tra cui un trauma toracico. Sul posto anche i Vigili del fuoco e la Polizia Locale. Notizia in aggiornamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery