Incidente in A4, direzione Trieste: ferita 64enne

TRIESTE - Perde il controllo dell'auto in autostrada e si schianta contro il guard - rail. E' successo nel primo pomeriggio di oggi a una donna di circa 64 anni lungo la A4, nel tratto compreso tra Palmanova e Villesse direzione Trieste, all'altezza del cavalcavia 427. Cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale ma apparentemente non risulta coinvolto nessun altro mezzo. La donna è uscita autonomamente dal veicolo. Sul posto l'equipaggio di un'ambulanza del 118, inviato dalla centrale operativa Sores, e i vigili del fuoco, in coordinamento con il Coa / Centro operativo autostradale di Udine. Sul posto il personale dell'autostrada. La donna è stata trasportata all'ospedale San Polo di Monfalcone in codice giallo precauzionale.