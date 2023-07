Schianto tra auto e scooter in via Revoltella: due centauri all'ospedale

TRIESTE - Uno scooter con due persone a bordo e un'auto si scontrano in via Revoltella: i due centauri finiscono all'ospedale. E' successo intorno alle 23 di ieri, 18 luglio. Il personale sanitario del 118 è intervenuto con due ambulanze e l'automedica, allertate dalla centrale operativa Sores, e le persone ferite sono state trasportate all'ospedale di Cattinara, una in codice verde e una in codice giallo. Quest'ultima, una ragazza di 26 anni, ha riportato una frattura esposta alla gamba e diverse contusioni. Via Revoltella è rimasta chiusa per diverse ore e anche i percorsi degli autobus hanno subito deviazioni.