Veicolo in fiamme, code e uscite obbligatorie sul raccordo autostradale

Il raccordo autostradale 13, è provvisoriamente chiuso, in entrambe le direzioni, per la presenza di un veicolo in fiamme al km 18,500 all’altezza di Opicina. L'Anas ha provveduto ad istituire alcune deviazioni: uscita obbligatoria a Trebiciano, direzione Venezia, ed uscita obbligatoria Prosecco, direzione Trieste. Sul posto sono presenti, le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. La notizia è in aggiornamento