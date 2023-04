Suv fa inversione e centra una moto: coppia di turisti a Cattinara

TRIESTE - Due turisti milanesi sono stati trasportati all'ospedale di Cattinara dopo essere rimasti vittime di un brutto incidente avvenuto a Barcola nel pomeriggio di oggi 23 aprile. Il sinistro, che ha causato rallentamenti al traffico, ha visto coinvolto un suv e la motocicletta a bordo della quale stavano viaggiando i due centauri. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto, il suv ha fatto inversione a U, centrando il mezzo a due ruote. Ad avere la peggio la donna, sbalzata ad una distanza di circa due metri dal luogo dell'impatto. La donna ha subito un trauma cranico e agli arti inferiori. È stata presa in carico dai sanitari del 118 che l'hanno stabilizzata. Di minore entità i traumi dell'uomo, trasportato al pronto soccorso in codice verde. Sul posto polizia di Stato e la Locale.