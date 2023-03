Incidente in piazzale Cagni: due feriti a Cattinara

TRIESTE - Due persone sono state soccorse per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto intorno alle 23:30 di ieri in piazzale Cagni. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati i Carabinieri della Compagnia di Trieste), due auto si sono scontrate e un uomo di circa 54 anni è rimasto incastrato all'interno del veicolo. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con due ambulanze e un'automedica. Il personale medico infermieristica ha operato in piena sinergia con i vigili del fuoco per assistere all'uomo rimasto incastrato, estricato dall'abitacolo dai pompieri. Anche una seconda persona è rimasta ferita. Entrambe sono state trasportate all'ospedale di Cattinara in codice giallo.