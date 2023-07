Perde il controllo della vettura e finisce sulle auto in sosta

TRIESTE - Un incidente si è verificato questa mattina alle 4:30 in viale Miramare, poco dopo l'incrocio con Roiano. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Duino una settantenne triestina ha perso il controllo della propria Yaris finendo contro le auto in sosta. Nessuna conseguenza a seguito del violento impatto. Solo danni ai veicoli. Sul posto la pattuglia dei Carabinieri di Duino per i rilievi dell'incidente