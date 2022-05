Perde il controllo della Panda e finisce contro le auto in sosta

Incidente nella notte in via del Cerreto. Intorno alle 4, per cause in corso di accertamento del Radiomobile di Aurisina, una 44enne triestina ha perso il controllo della sua Panda ed è finita contro le auto in sosta. Fortunatamente la donna è scesa incolume dalla sua auto. Solo danni alle vetture parcheggiate i cui proprietari sono stati contatti dalla pattuglia del Radiomobile di Aurisina. Sul posto anche il Radiomobile di via Hermet in supporto.