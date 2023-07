Scontro tra due auto a Doberdò: due feriti

DOBERDò DEL LAGO (GORIZIA) - Un incidente si è verificato oggi, 5 luglio, a Doberdò del Lago, in località Pachisce, lungo la statale 55, viabilità del Vallone. Nell'incidente sono state coinvolte due vetture. Sul posto l'equipaggio di un'ambulanza. Gli operatori sanitari del 118 hanno preso in carico due persone ferite che sono state trasportate all'ospedale in codice verde.