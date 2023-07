Incidente con il motorino a Sistiana, sindaco di Duino Aurisina a Cattinara

Il sindaco di Duino Aurisina Igor Gabrovec è stato ricoverato all'ospedale di Cattinara dopo essere rimasto vittima di un incidente, avvenuto lungo la strada che conduce alla baia di Sistiana, verso le 20 di ieri 16 luglio. Il primo cittadino si trovava in sella ad uno scooter quando, per cause al vaglio delle forze dell'ordine intervenute, ha perso il controllo finendo fuori ed infine andando a sbattere contro un palo. Gabrovec è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato, in codice giallo, al pronto soccorso di Cattinara.