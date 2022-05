Contromano in ex Gvt si schianta contro un'auto, in due a Cattinara

Frontale sulla SS 202 ex Gvt, sopra via Caboto. L'incidente si è verificato intorno alle 17:30. Un'automobilista straniero stava procedendo contromano verso Rabuiese, quando si è scontrato con un'auto che procedeva nel senso corretto. A causa del violento impatto, entrambi gli automobilisti sono rimasti feriti e trasportati al pronto soccorso di Cattinara. Danni materiali ingenti per entrambi i veicoli. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e l'Anas. Notizia in aggiornamento.